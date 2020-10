Le palmarès 2020 du Prix Bayeux des correspondants de guerre dévoilé

Un public moins nombreux et masqué. Le nombre de membres du jury réduit, deux lauréats sur huit présents. Cette édition 2020 de la cérémonie de remise des prix a, elle aussi, subit les conséquences de la crise sanitaire. Mais la qualité de la soirée n'a pas été endommagée.

Pour cette 27e édition du Prix Bayeux des correspondants de guerre, le président du jury était le journaliste et écrivain Ed Vulliamy. Il n'a pas caché sa joie d'avoir participé à cet événement, qui était "une véritable réussite".

Engagé dans plusieurs temps forts de la semaine, Ed Vulliamy a notamment été marqué par "le dévoilement de la stèle au mémorial des reporters, où j'ai malheureusement vu les noms de quelques amis. Mais surtout par la rencontre avec les lycéens du Calvados."

Au cours de la soirée, le palmarès 2020 a été dévoilé. Le reportage d'Allan Kaval, intitulé "Dans le nord-est de la Syrie, la mort lente des prisonniers djihadistes" pour le Monde, a reçu les deux prix de la presse écrite (Département du Calvados et Ouest France).

Un autre reportage a également été primé deux fois. "Les familles ouïghoures" de John SUDWORTH et Wang XIPING pour la BBC, a reçu le prix Télévision (Amnesty International) et le prix des lycéens et apprentis (Région Normandie).

Patrick Gomont, le maire de Bayeux, a profité de la cérémonie pour rappeler son ambition de faire de Bayeux la capitale de la liberté de la presse. "Un centre national dédié au journalisme et à la liberté de la presse pourrait prendre forme d’ici les prochaines semaines", a-t-il annoncé.

Le palmarès 2020 :

Prix Presse écrite - Département du Calvados : Allan KAVAL - Le Monde - Dans le nord-est de la Syrie, la mort lente des prisonniers djihadistes - Syrie.

Des manifestants pro-démocratie déploient des lettres éclairées par LED lisant « Libérez Hong Kong » tandis qu’ils forment une chaine humaine en brandissant la torche de leur téléphone et des lasers sur le site de Lion Rock qui surplombe la ville. - Anthony WALLACE - AFP PICTURES OF THE YEAR 2019

