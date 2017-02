Le Parfait Inconnu cartonne sur Facebook et il est Nancéien

Son vrai nom, c'est Florent Speroni, mais vous le connaissez peut-être sous le nom du "Parfait Inconnu". Les vidéos du jeune humoriste lorrain totalisent des millions de vues sur Facebook. Une passion dans laquelle il s'est lancé à la suite d'une grave maladie.

Un Parfait Inconnu... plus si inconnu que ça ! Son vrai nom, c'est Florent Speroni mais le "Parfait Inconnu", c'est le pseudo qu'il s'est choisi sur les réseaux sociaux. Ce Nancéien poste de petites vidéos humoristiques sur Facebook sur des thèmes de la vie de tous les jours, le scrabble, les enfants, le couple ou même la raclette !

Et le moins qu'on puisse dire c'est que ça cartonne : plus de 117 000 personnes "aiment" déjà sa page. Et à titre d'exemple sa dernière vidéo totalise 2.7 millions de vues ! Une passion dans laquelle il s'est lancé en 2016, à la suite d'une tumeur au cerveau qui lui a fait réaliser que la vie était trop courte pour ne pas faire ce que l'on aime.

Je ne me suis jamais senti aussi vivant (...) Quand on frôle la mort, on ose aller au bout des choses. Moi, ça m'a donné énormément de courage, et mon objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Je connaîtrai des échecs, c'est clair, mais l'avantage d'avoir été malade, c'est qu'ils ne me font absolument pas peur. Quand je vois un mur, je suis prêt à passer au-dessus, à creuser en-dessous, voire à le casser brique par brique !

Florent Speroni Partager le son sur : Copier

Rassurez-vous, entre temps Florent est guéri, et pour lui c'est aussi grâce au plaisir qu'il prend à faire ses vidéos. Des petits films qu'il a commencé à faire avec les moyens du bord. Mais aujourd'hui, le succès est tel que notre Parfait Inconnu a même tourné une vidéo avec l'humoriste Titoff.

Pourtant, il continue de se voir comme un amateur : "Je suis à chaque fois étonné de voir que les gens adorent ça. Il y a des jeunes qui m'écrivent, des gens plus âgées, ça me fait vraiment plaisir. Mais je ne cherche pas à en faire mon métier, en tout cas pas pour l'instant. J'ai les pieds sur terre et ça rassure mes parents !" Les pieds sur terre, mais des rêves plein la tête : le Parfait Inconnu se verrait bien faire un jour du cinéma...