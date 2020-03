"Le patron était inexistant" : Philippe Etchebest remet les pendules à l'heure dans un restaurant périgourdin

Philippe Etchebest était en tournage en Dordogne cette semaine pour son émission phare "Cauchemar en Cuisine" sur M6. Il est venu en aide à Thierry, Amanda et Jean-Pierre du restaurant le Crazy Frog à Saint Estèphe dans le Périgord Vert. Et comme d'habitude, il a tapé du poing sur la table.

De gauche à droite : Thierry, le patron du Crazy Frog, Amanda, son épouse et serveuse, Philippe Etchebest et le chef du restaurant Jean-Pierre

Après Gardonne et Saint-Astier, le chef doublement étoilé, Philippe Etchebest, s'est rendu pour la troisième fois en Dordogne pour le tournage de son émission Cauchemar en cuisine. Cette fois, il a posé ses valises au lieu-dit Mérigaud à Saint-Estèphe dans le Périgord Vert. Le meilleur ouvrier de France est venu en aide à Thierry, Amanda et Jean-Pierre du pub Le Crazy Frog. France Bleu Périgord les a rencontrés.

"Le restaurant avait une bonne base"

Dès lundi, Philippe Etchebest était présent à Saint-Estèphe pour remettre un peu d'ordre dans le pub de Thierry et Amanda, Le Crazy Frog. "Le restaurant avait une bonne base" explique le chef doublement étoilé. Thierry, le gérant, s'occupe du bar, Amanda, son épouse, sert en salle et Jean-Pierre est derrière les fourneaux.

Le Crazy Frog a ouvert ses portes en juin dernier. Le pub se porte bien tout l'été : le soleil est présent et les clients aussi. L'hiver arrive et tout s'arrête. Pour Philippe Etchebest, ce n'était pas le seul problème : "J'ai découvert un chef démotivé, un patron qui est inexistant et Amanda qui fait ce qu'elle peut". La qualité des plats n'était pas non plus au rendez-vous : "J'ai mangé un confit de canard trop sec et une omelette aux cèpes qui n'était pas bonne. En plus, ce n'est pas la saison des cèpes !" assure le chef Etchebest. Il continue : "Ça expliquait aussi l'état dans lequel était le cuisinier".

Les cuisses de grenouilles étaient surgelées - Philippe Etchebest

Les souvenirs culinaires de Philippe Etchebest lors de son arrivée au Crazy Frog Copier

Philippe Etchebest a provoqué un électrochoc chez Jean Pierre, le chef du restaurant : "Il m'a poussé, il m'a expliqué qu'il fallait que j'utilise de bons plats locaux "

"Je m'étais promis de ne pas pleurer"

Comme dans tous les épisodes de Cauchemar en cuisine, la star de M6 n'a pas sa langue dans sa poche. Thierry, le gérant, a été un peu déboussolé : "Je m'étais promis de ne pas pleurer et puis il a appuyé sur un bouton et cela m'a pris dans seul coup" raconte Thierry. Le tournage fut donc éprouvant mais à la fin la transformation est incontestable. Le restaurant mise désormais sur moins de plat mais plus de qualité : "Les gens qui sont venus goûter pour clôturer le tournage nous ont applaudi" explique fièrement Jean-Pierre.

Thierry et Jean-Pierre, très heureux de leur expérience dans Cauchemar en cuisine © Radio France - Flavien Groyer

Beaucoup de confiance, de fierté de faire du bon travail maintenant - Jean-Pierre, chef cuisinier

Philippe Etchebest s'exprime sur le coronavirus

En pleine crise sanitaire du coronavirus, Philippe Etchebest s'est exprimé sur le sujet. Il va revoir l'organisation de son restaurant bordelais "Le Quatrième Mur" : "J'ai des effectifs pour faire un certain nombre de couvert. Aujourd'hui, mon effectif est largement supérieur au nombre de couvert que je fais". Alors quelles solutions mettre en place ? "Il y a des congés à poser, on va voir cela. On va travailler avec les équipes sur le meilleur schéma".

Philippe Etchebest va réorganiser son restaurant de Bordeaux face au coronavirus Copier

On va trouver des solutions, je n'ai pas pour habitude de baisser les bras - Philippe Etchebest