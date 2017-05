Le Périgourdin Gianni Bee quitte "The Voice"

Le Périgourdin Gianni Bee participait ce samedi soir à la dernière épreuve de sélection du télé-crochet de TF1. Il a été éliminé aux portes des émissions en direct.

C'est fini pour Gianni Bee. Le Périgourdin a été éliminé ce samedi 6 mai après avoir participé à "l'épreuve ultime" de "The Voice" sur TF1. Il s'agissait de la dernière étape de sélection avant les émissions en direct.

"Creep" de Radiohead

Pour cette émission, Gianni était opposé à deux autres talents de l'équipe de son coach, Florent Pagny. "C'est vraiment très stressant car on ne connaît le nom des autres concurrents que lorsque l'on est derrière l'écran du plateau," raconte le jeune chanteur de Chancelade. Gianni avait choisi "Creep" de Radiohead pour se défendre. Une interprétation qui a séduit les membres du jury mais l'interprète de "Ma liberté de penser" lui a préféré la jeune Lucie.

Cet été en Dordogne ?

"Je n'ai jamais appris autant de choses musicalement en si peu de temps", a confié Gianni après son élimination. "Avec The Voice j'ai pu créer des contacts qui vont me servir pour la suite." Le Périgourdin va poursuivre ses études et continuer de composer ses chansons. Il est attendu cet été en Dordogne pour un concert.