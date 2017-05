Le Périgourdin Gianni Bee se frotte à "l'épreuve ultime" de The Voice sur TF1

Ce samedi soir, le Périgourdin Gianni Bee participe à la dernière épreuve de sélection du télé-crochet de TF1 avant les émissions en direct.

Il s'agit du dernier grand moment de stress avant les émission en direct. Ce samedi 6 mai le Périgourdin Gianni Bee participe à "l'épreuve ultime" de The Voice, le télé-crochet de TF1. Originaire de Champcevinel, Gianni a été choisi par Florent Pagny pour faire partie de son équipe de talents. Il a déjà passé deux étapes, "les auditions à l'aveugle" et "les battles" mais celle-ci lui a semblé être la plus compliquée.

Coaché par Florent Pagny

"Sur les trois talents qui partagent l'épreuve ultime il n'y en a qu'un qui va continuer l'aventure. C'est très effrayant car on ne connaît ses adversaires qu'avant de monter sur scène," raconte Gianni. "La différence avec les battles c'est que cette fois on peut choisir notre chanson avec l’orchestration que l'on veut. Je suis content de mon choix, j'ai pris une chanson en anglais qui me touche beaucoup." Avant l'enregistrement de l'émission, le Périgourdin de 18 ans a pu répéter avec son coach, Florent Pagny. "J'ai eu le temps de travailler avec lui et en peu de temps il m'a donné des conseils précieux et techniques qui peuvent s'appliquer à toutes les scènes que je ferai à partir de maintenant."

"Je suis content du choix de ma chanson." Gianni

La semaine prochaine le public retrouvera Audrey, une autre Périgourdine lancée dans l'aventure "The Voice". Elle aussi disputera son "épreuve ultime" afin de participer aux émissions en direct du télé-crochet.