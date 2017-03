Le Périgourdin Kendji Girac va avoir sa statue de cire au musée Grévin

Kendji Girac va inaugurer sa statue de cire au musée Grévin de Paris ce mercredi. Ce sera le plus jeune artiste statufié après le compositeur Mozart.

Il sera le plus jeune artiste à devenir locataire du musée Grévin, après le compositeur Mozart. Kendji Girac, le chanteur périgourdin inaugurera sa statue de cire ce mercredi à Paris.

Le chanteur de gypsy pop sera représenté avec une guitare et l'une des tenues portées pendant sa dernière tournée : un blouson de cuir, un T-shirt, un pantalon noir et des boots. Il l'a offerte au musée. Un honneur pour ce chanteur qui prend place parmi les meilleurs vendeurs de disques avec déjà plus de 2,4 millions d'exemplaires pour ses deux premiers albums, parus en 2014 et 2015. Kendji Girac est d'ailleurs en pleine tournée. Il était passé au Palio, à Boulazac, le 17 décembre. Il l'achèvera cette tournée, de 170 dates, le 10 mars à Bercy.

C'est Nikos Aliagas, le présentateur de The Voice, émission qui a révélé Kendji Girac en 2014, qui a dévoilé la nouvelle sur son compte Instagram.

Le double de cire de Kendji Girac sera placé à côté d'autres artistes comme Michael Jackson, Marc Lavoine, Julien Clerc, Stromae, Ray Charles et Jimi Hendrix.