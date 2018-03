Il est supporter de l'ASSE, il a un vrai petit côté "frenchie", et ça lui vient de son papa et de ses grands-parents qui avaient une maison en Haute-Loire, au Chambon-sur-Lignon : Timothée Chalamet, nommé dans la catégorie meilleur acteur pour son rôle dans Call Me by Your Name.

Le Chambon-sur-Lignon, France

"Ma vie n'a pas changé. Je passe plus de temps à Los Angeles mais je regarde toujours les matches de Saint-Étienne !", voilà ce qu'assure Timothée Chalamet, en pleine promo en France, alors qu'il est nommé aux Oscars comme meilleur acteur face à Daniel Day-Lewis.

Certes, il est né voilà un peu plus de 22 ans à New York mais ses étés, il les a passés en Haute-Loire. Son grand-père était pasteur à Saint-Étienne puis au Chambon-sur-Lignon pour prendre en charge L'Accueil fraternel. C'est là qu'il a acheté une maison, tout près du bourg, maison que la famille a gardé et où Timothée Chalamet venait donc passer des vacances.

Il en garde le souvenir de "petits-déjeuners tous ensemble" et surtout d'une vie "relaxe", il y a d'ailleurs pensé lors du tournage de Call Me by Your Name, en Italie, film qui lui vaut donc cette nomination aux Oscars.

Le jeune acteur est aussi à l'affiche de Lady Bird, sortie en même temps dans les cinémas français, le 28 février dernier. 2018 restera quoi qu'il arrive dimanche comme l'année de sa révélation : il incarne aussi Henri V, dans The King, qui doit sortir prochainement. Les spectateurs français pourront aussi le voir dans un western à partir du 14 mars, Hostiles.