Le pistard mayennais François Pervis consultant télé pendant les JO au Japon, son pays de coeur

Repoussés d'un an en raison de la crise de la Covid-19, les 32èmes Jeux Olympiques d'été à Tokyo au Japon s'ouvrent ce vendredi, dans une ambiance très particulière, aucun spectateur n'y assistera, toutes les compétitions se dérouleront à huis-clos pour des raisons sanitaires.

François Pervis est un homme heureux. Le pistard de Villiers-Charlemagne, qui a participé aux JO de 2004 (Athènes), de 2012 (Londres) et de 2016 (Rio), n'y est pas cette fois comme compétiteur, mais comme consultant pour France Télévisions.

Et le Mayennais est un fan inconditionnel du Japon : "je suis excité comme une puce, j'en ai des frissons rien que d'y penser. Le Japon est un pays qui compte énormément pour moi. J'ai vécu là-bas pendant plusieurs années. C'est un pays qui m'a permis de me révéler et de me relever suite à mes échecs de 2012. Sans le Japon, je n'aurais jamais été champion du monde, ça m'a transformé mentalement. J'ai vécu la catastrophe de Fukushima et ça m'a permis aussi de relativiser sur ma vie, mon sport".

François Pervis participera aux Jeux Paralympiques fin août, il sera pilote de tandem de Rapahël Beaugillet, athlète mal-voyant.