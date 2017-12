Le plus grand fan poitevin de Johnny nous ouvre son musée

Dans la vraie vie, Daniel est maraîcher au marché Notre-Dame à Poitiers. Mais chez lui, il voue un véritable culte à Johnny Hallyday. Il nous ouvre les portes de son musée personnel chez lui. Attristé par la mort de son idole, il sait que sa collection l'aidera à ne jamais oublier le taulier.

Daniel a appris la triste nouvelle ce mercredi matin avant d'aller au travail : "Ça m'a mis un énorme coup. J'étais sous le choc. J'ai pleuré." Même ses collègues ne l'avaient jamais vu comme ça, comme l'explique Valérie, qui travaille avec lui : "Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il est énormément perturbé. On sent qu'il a la tête ailleurs."

Fan de la première heure

Il faut dire que celui que tout le monde surnomme "Johnny" au marché Notre-Dame est un fan de la première heure. Il a découvert Johnny il y a plus de trente ans, lorsqu'il avait seize ans. Depuis, il ne le quitte plus. Inscrit au fan-club de Johnny Hallyday, il entretient depuis 25 ans une collection de photos, d'accessoires portés par la star sur scène et d'album de musique. Un vrai fanatique.

Chaque mur de son appartement sont recouverts de Johnny. - Simon Soubieux

Tout en écoutant "Oh Marie", Daniel a les larmes aux yeux : "Il va me manquer. Je ne l'oublierai jamais. Ce soir, je vais m'allumer une bougie pour penser à lui."