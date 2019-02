Le plus jeune candidat de Top Chef cette saison est un breton

Le premier épisode de la nouvelle saison est diffusé ce mercredi sur M6, avec deux bretons dans ses cuisines. Guillaume Pape, qui tient un restaurant à Rennes, et Maël Duval, second à l'auberge Tiegezh à Guer dans le Morbihan. Et c'est aussi le plus jeune candidat cette année, 20 ans seulement !

L'émission le faisait rêver quand il a commencé la cuisine. Cette année, Maël Duval, 20 ans à peine, se retrouve de l'autre côté, devant les caméras de Top Chef. Second de cuisine à l'auberge Tiegezh à Guer dans le Morbihan, il fait partie des deux candidats bretons de cette saison, avec Guillaume Pape, chef d'un restaurant gastronomique rennais.

à 20 ans, il est le plus jeune cette année

Et à cet âge-là, Maël n'en revient pas d'avoir participé à l'émission. "Faire Top Chef à 20 ans, c'est impressionnant ! L'année dernière, je me serais jamais dit que ça arriverait aussi tôt". "Surtout que c'est une émission qui fait rêver quand on fait ce métier", ajoute le jeune cuisinier. "Quand j'ai commencé à m'orienter vers la cuisine, forcément, j'ai regardé chaque année, c'est un peu un incontournable. Quand on est jeune, on se dit que c'est génial ce qu'ils font. Et là, à peine cinq ans après, on se retrouve dans le bain donc c'est marrant !"

Dans son canapé, on les regarde, on critique, on juge tout ce qu'on voit, on se dit "tiens, j'aurais pas fait comme ça ! Mais par contre, quand on est dans le studio c'est plus pareil ! Maël, candidat de Top Chef

Son chef préféré : Philippe Etchebest

Le but de l'émission : quatre chefs étoilés qui forment des brigades et doivent les emmener le plus loin possible au fil des semaines. Evidemment, Maël avait un préféré avant même le tournage : Phillipe Etchebest, devenu une star sur M6. Et réputé pour être plutôt... impressionnant. Mais pas pour notre jeune breton, qui préfère parler de "charisme" !

Pas sûr toutefois que Maël se regarde à la télé. Ou alors juste pour voir les prestations de ses concurrents. "Je n'ai absolument pas vu ce qu'ils avaient fait pendant le tournage. On n'a pas le temps !". Mais ses collègues et son chef, qui l'a inscrit à l'émission, seront eux évidemment devant leur poste pour le soutenir.