Le Poitevin Edouard Bergeon : "Au nom de la terre" ne m'appartient plus

Poitiers, France

Plus de 80 avant-premières, et maintenant le jour J pour Edouard Bergeon. Le petit gars de Jazeneuil n'en revient toujours pas. "Cinq ans de travail et tout se joue aujourd'hui, je saurai à 15h si ce film va marcher."

-Vous avez fait une grande campagne de communication en amont ?

-oui j'ai voulu sillonner, labourer la France avec mon film pour voir comment le public réagissait et pour installer le bouche à oreilles, c'est un film qui trouve un public plus rural, qui n'a peut être pas l'occasion d'aller au cinéma puisqu'on raconte notre France agricole qui est un petit peu oubliée depuis quelques décennies. On oublie un peu trop qui remplit nos assiettes chaque jour, ce sont les paysans. Malheureusement on les considère de moins en moins. Et un un tiers d'entre eux gagne moins de 350 euros par mois.

-Comment vous préparez-vous à cette folle journée ?

-Je vais aller courir dans les bois, je vais aller continuer les interviews, mais non je ne suis pas du tout "stress", de toutes façons ça ne m'appartient plus, ce film ne m'appartient plus, il appartient aux spectateurs

-Alors ça sera quoi l'après? Vous ne craignez pas une sorte de "baby blues" ?

-baby blues, je l'ai eu avec les "fils de la Terre" en 2012, où ça était très dur au niveau perso (un documentaire sur le monde agricole et ses travers) là je suis bien entouré, j'ai attaqué l'écriture d'un nouveau film depuis plusieurs mois déjà, et si je devais répondre à toutes les sollicitations des salles de cinéma, ou des associations agricoles j'en aurais pour un an encore!"

Ce film "Au nom de la Terre" est aussi l'occasion de rappeler qu'il existe des structures qui viennent en aide aux agriculteurs.

La Mutualité sociale agricole propose un numéro vert "Agri-écoute" (09-69-39-29-19) et des aides financières en cas de grande détresse.