Le pont-canal de Briare, dans le Loiret, en finale du Monument préféré des Français 2021

C'est le pont-canal de Briare, dans le Loiret, qui représentera le Centre-Val de Loire en finale du Monument préféré des Français, en septembre 2021 sur France 3. Il a été désigné suite au vote des internautes face au Domaine de George Sand et au Château d'Azay-le-Rideau.

Le pont-canal de Briare, dans le Loiret, représentera le Centre-Val de Loire en finale de l'émission Le Monument préféré des Français, en septembre 2021 sur France 3. C'est ce qui a été annoncé mercredi soir dans le cadre de la finale du Village préféré des Français (remportée par Sancerre, dans le Cher).

Quarante-deux sites étaient en lice, soit trois par région métropolitaine. En Centre-Val de Loire, il y avait, en plus du pont-canal de Briare (plus long pont-canal métallique de France), le Domaine de George Sand, à Nohant-Vic (Indre), et le château d’Azay-le-Rideau, en Indre-et-Loire. Ce sont les internautes qui ont voté du 25 mai au 11 juin.

croisiere Briare © Radio France

Désormais, s'ouvre la finale entre les quatorze monument finalistes. Une second phase de vote va donc s'ouvrir en juillet, avec une finale à la rentrée, sur France 3, lots d'une émission présentée par Stéphane Bern. L'an passé, c'est le Lion de la citadelle de Belfort qui avait été désigné Monument préféré des Français.

Les 14 monuments en finale