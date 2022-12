Le premier stade "Dimitri Payet" sera inauguré vendredi à Salon-de-Provence

C'est une consécration pour un champion sportif : avoir un stade à son nom. C'est désormais le cas pour Dimitri Payet. Salon-de-Provence rebaptise son stade des Canourgues du nom du meneur de jeu marseillais. C'est le premier stade en France à porter le nom du joueur emblématique de l'OM.

ⓘ Publicité

L'inauguration est annoncée pour vendredi, en présence du joueur, à 15h au stade. Ce sera l'occasion d'une grande fête pour les fans de football et de Dimitri Payet, avec des ateliers pour les licenciés des clubs de foot, une séance de dédicaces avec le joueur et la réalisation d'une fresque géante.

C'est aussi l'occasion d'inaugurer ce stade, qui a été entièrement rénové, des vestiaires à la pelouse synthétique en passant par les locaux associatifs, le local arbitres et même les blocs sanitaires pour le public.

"Ce footballeur est un génie" pour le maire de Salon-de-Provence

C'est un projet porté depuis plus d'un an par le maire de Salon-de-Provence Nicolas Isnard. C'est lui qui a démarché le joueur lors de la venue d'Emmanuel Macron à Marseille en septembre l'an dernier. Il a choisi Dimitri Payet car "ce footballeur est un génie, il a inscrit 100 buts en Ligue 1, joué plus de 300 matchs à l'OM, c'est un joueur emblématique d'un club qui à Salon-de-Provence et dans tout le sud compte beaucoup". Et en plus : "il est sympa !", dit l'élu lui avait fait part de cette idée d'avoir un stade à son nom l'an dernier.

Quand il lui avait présenté son projet, Dimitri Payet avait répondu : "Si ça rend les gens heureux et que ça vous fait plaisir, je viens volontiers". Le rendez-vous est donc honoré ce vendredi, avec pourquoi pas ce stade qui deviendrait un porte-bonheur.

Nicolas Isnard se souvient que la dernière fois qu'une autre championne française était venue à Salon, sa carrière avait explosé juste après. C'était Mathilde gros, la cycliste qui porte désormais les couleurs du club de cyclisme de Salon-de-Provence. A peine après avoir signé avec Salon, elle est devenue championne du monde de cyclisme sur piste en octobre dernier. "Si Dimitri Payet pouvait nous ramener par exemple un titre de champion de France ou une coupe de France, on se dira que salon est magique !", se prête à rêver Nicolas Isnard.