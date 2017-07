Le prince Albert de Monaco en visite à Uzès

La tranquillité des ruelles d'Uzès, perturbée par une visite princière ! Le prince Albert II de Monaco était de passage dans le Gard, ce jeudi. Il rendait visite au Duc d'Uzès, son lointain cousin.

Une visite expresse, 24 heures, sans tapis rouge, sans tambour ni trompette. Mais une visite qui n'est pas passée inaperçue. Le prince Albert II de Monaco était de passage à Uzès, dans le Gard, ce jeudi, pour rendre visite à son lointain cousin le Duc d'Uzès. Anne-Hyppolythe de Grimaldi s'était en effet mariée avec Jean-Charles de Crussol, le 7e duc d'Uzès, en 1696.

Un homme accessible

Sur le passage du Prince Albert, tout le monde chuchote fébrilement, comme pour ne pas importuner le souverain. Les curieux brandissent leur téléphone en guise d'appareil photo, mais en même temps ils essaient de se faire tout petits. Le sceau de la royauté les impressionne un peu. "Hors de question d'aller demander un selfie", glousse Viviane, une groupie de 60 ans, elle qui connait par cœur la vie de la famille Grimaldi, sur papier glacé. Elle qui est venue exprès de Bagnol-sur-Cèze.

Pourtant, tout le monde le reconnait : Albert de Monaco est un homme très accessible, très discret, même. "Je suis comme ça", c'est son explication. "J'aime aller à la rencontre des gens", explique-t-il. Le Prince Albert serre les mains, il échange quelques mots avec les Uzétiens et les Uzétiennes. Il visite la cité à pied, le plus simplement possible, son petit canotier sur la tête en guise de couronne.