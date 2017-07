PHOTOS Le Prince Albert de Monaco sur les traces de ses ancêtres à Bordeaux

Après Duras dans le Lot-et-Garonne, le Prince Albert de Monaco a poursuivi son périple "historique" dans le sud ouest, sur les pas de ses ancêtres. Parmi eux, trois anciens maires de Bordeaux

Les archives municipales, le tramway puis l'hôtel de ville de Bordeaux. Le parcours de la matinée du Prince Albert de Monaco de passage à Bordeaux ce mercredi pour une visite "historique" dans les pas de ses ancêtres. Son Altesse Sérénissime a profité de sa déambulation sur la place Pey Berland redécorée avec des petits drapeaux rouge et blanc, les couleurs de la Principauté, pour prendre un petit bain de foule.

Trois maires de Bordeaux parmi les ancêtres du Prince Albert de Monaco

Accueilli par Virginie Calmels, la première adjointe d'Alain Juppé (excusé, à Paris aux Invalides pour la cérémonie d'hommage à Simone Veil), le Prince de Monaco a prononcé un discours en mairie, où il est revenu sur son lien avec Bordeaux. "Je compte parmi mes ancêtres et je ne sais pas si c'est un record, trois maires de Bordeaux : Jean de Durfort (1480-85) seigneur de Duras dans le Lot et Garonne où je me suis rendu hier. C'était un aïeul de Louise-Félicité qui épousa le futur prince Honoré 4 de Monaco en 1777; Jacques 2 de Matignon qui fut choisi par les Bordelais pour succéder à l'éminent Michel de Montaigne, l'un et l'autre s'estimait beaucoup comme en témoigne la correspondance que nous sommes fiers de conserver au sein des archives du palais princier; enfin, Charles de Matignon qui fût maire de Bordeaux durant 2 années à la mort de son père, en 1597".

Albert de Monaco a également rendu hommage à l'engagement de la municipalité de Bordeaux en faveur des énergies propres, "c'est pourquoi je ne pouvais que souscrire à une arrivée en tramway, symbole de mode de déplacement doux et alternatif, à l'hôtel de ville". Le Prince a également salué dans son discours, l'accueil "chaleureux des Bordelais" sur le parvis de l'hôtel de ville et sa joie de poursuivre sa visite par la cité du vin (en privé, à l'abri des caméras et photographes).

Les photos de la visite

Photos, selfies sur le passage du Prince Albert de Monaco à Bordeaux © Radio France - Stéphanie Brossard

Flavie est passionnée par la famille de la Principauté de Monaco © Radio France - Stéphanie

Des employées de la mairie de Bordeaux ont eu droit à leur photo avec le prince © Radio France - Stéphanie Brossard

Le prince de Monaco en arrivant à l'hôtel de ville de Bordeaux © Radio France - Frédéric Fleurot