Ce lundi 7 mai, le prince Charles et sa femme Camilla étaient en visite à Nice. Le couple princier a notamment rendu hommage aux 86 victimes et aux nombreux blessés de l'attentat du 14 juillet 2016.

Nice, France

Ils ont atterri à Nice sous la pluie, un temps à l’anglaise. Le prince de Galles et son épouse la duchesse de Cornouailles, ont ensuite tenu à rendre hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet 2016. Charles et Camilla, accompagnés du maire de Nice et du préfet des Alpes-Maritimes se sont rendus dans les jardins de la Villa Masséna. Le Prince de Galles, s’est recueilli quelques minutes devant le mémorial aux victimes. Il a déposé un bouquet de fleurs, des fleurs cueillies dans son jardin. Un moment empreint d’émotion et de solennité.

Le prince a ensuite échangé pendant de longues minutes avec des familles de victimes et des forces de secours et sécurité. Parmi eux, Anne Murris. Elle a perdu sa fille de 27 ans, Camille, dans l'attentat. Une visite qui l’a beaucoup émue : "Toutes ces marques de déférence sont très importantes pour moi et ont beaucoup de sens. C’est un rempart contre l’oubli."

Le Prince Charles a reçu la citoyenneté d’honneur de la ville de Nice © Radio France - Mélodie Viallet

Le prince Charles citoyen d’honneur de Nice

Le prince Charles et son épouse ont ensuite quitté Nice, quelques heures, pour se rendre dans la commune d’Eze. Ils ont notamment visité l’usine de parfum Fragonard. Et puis le couple princier est revenu à Nice, pour une cérémonie à la Villa Masséna. De nombreux Anglais qui vivent à Nice étaient présents, ainsi que plusieurs personnalités locales. Après un discours du prince de Galles sur les liens qui unissent la Coté d’Azur et la Grande-Bretagne, le maire Christian Estrosi a remis au prince la citoyenneté d’honneur de la ville de Nice.

C’est la 33e visite officielle du prince Charles en France. Mais sa première à Nice. La visite du couple princier se poursuit ce mardi 8 mai à Lyon.

Le Prince de Galles a échangé avec la foule © Radio France - Mélodie Viallet