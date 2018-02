Le prince Henrik de Danemark, époux d'origine française de la reine Margrethe. "Son altesse royale le prince Henrik est morte mardi 13 février à 23h18 au château de Fredensborg", une résidence royale située à une quarantaine de kilomètres au nord de Copenhague. Le communiqué du palais précise que le prince était entouré de sa femme et de leurs deux fils.

La maison royale de Danemark avait annoncé dans la journée que le prince, hospitalisé depuis dimanche 28 janvier pour une tumeur au poumon gauche qui s'était révélée bénigne et une infection pulmonaire, était rentré chez lui pour "vivre ses derniers instants".

Né Henri de Laborde de Monpezat, cet aristocrate de Gironde a épousé en 1967 la princesse Margrethe de Danemark, alors princesse héritière. Une descendante directe de Jean-Baptiste Bernadotte, le soldat palois élu Prince héritier du Royaume de Suède en 1818. Il était alors devenu Son Altesse royale le prince Henrik de Danemark. Et lui aussi avait des origines béarnaises.

Un arrière grand-père maire de Pau à la fin du XIXe siècle

Les Laborde de Monpezat ont été anoblie par Louis XIV. C'est une très vieille famille béarnaise. Aristide de Laborde de Monpezat, arrière-grand-père du prince Henrik, a été maire de Pau à la fin du XIXe siècle, de 1876 à 1881. Et il y a une rue Monpezat à Pau, près de la place de Verdun, elle coupe d'ailleurs la rue Bernadotte. Le prince lui est né en Gironde. Poète, sculpteur, amateur de vin. Il a acheté dans les années 70 le domaine de Cayx, qui produit 140 000 bouteilles par an.

Pourquoi n'être que prince et simplement altesse et non majesté, sans aucun statut? - Le prince Henrik

Mais son drame, c'est de n'être que l'époux de la reine, et pas le roi. Il avait obtenu le titre de prince consort en 2015, mais se plaignait régulièrement de sa condition. "Pourquoi n'être que prince et simplement altesse et non majesté, sans aucun statut?" disait-il à ce moment là dans une interview au Figaro. Et de conclure : "je suis victime de discrimination". L'été dernier, il avait fait scandale dans tout le pays en déclarant qu'il ne voulait pas être enterré dans la nécropole royale aux côtés de son épouse. N'étant pas pas son égal dans la vie, il ne voulait pas l’être dans la mort. Il sera donc inhumé ailleurs au Danemark.