Le public alsacien retrouve les stars du Handball lors du match Sélestat - PSG

Les spectateurs alsaciens ont profité ce mercredi de la venue des stars du Mondial de Handball 2017 lors du match Sélestat - PSG. Daniel Narcisse, Nikola Karabatic et le célèbre gardien alsacien Thierry Omeyer étaient présents. De quoi gâter les alsaciens malgré la défaite de Sélestat 32 à 19.

Malgré la défaite de Sélestat 32 à 19 face au PSG, le leader du championnat, les spectateurs se sont régalés hier soir au Centre Sportif Intercommunal de Sélestat. Pour Jean Philippe, venu exprès de Strasbourg, cette rencontre a une saveur particulière : "On vient parce que c'est une grosse affiche et qu'il y a les stars de l'équipe de France. En plus, ils viennent de gagner leur sixième titre donc c'est encore plus sympa de les voir en vrai." Parmi les champions présents sur le terrain : Daniel Narcisse, Nikola Karabatic, et sans oublier le célèbre gardien alsacien Thierry Omeyer.

Difficile de choisir son camp entre Sélestat et les stars du Paris Saint-Germain

Difficile donc de choisir son camp entre Sélestat et les stars du Paris Saint-Germain, pour Victor : "On est content quand Sélestat arrive à faire une belle action mais on est quand même subjugué par le talent des parisiens." Sa copine Salomé a déjà eu la chance de voir les Experts à Lille lors des quarts de finale du Mondial de Handball mais elle ne boude pas son plaisir de les retrouver ici : "C'est beaucoup plus petit on est beaucoup plus proche du terrain et des joueurs. Ils sont chez nous donc on est content de les accueillir, ça fait plaisir de les voir là."

Le gardien alsacien Thierry Omeyer a pris le temps de signer des autographes et d'échanger avec le public © Radio France - Romane Porcon

Thierry Omeyer était lui aussi ravi de retrouver le public alsacien : "C'est toujours énormément de bonheur de revenir ici, beaucoup de têtes que je connais des gens qui sont toujours là qui continuent de venir au match ou de travailler pour le club donc forcement c'est une étape spéciale à chaque fois pour moi."