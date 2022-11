Le quart d'heure de célébrité : Benoit Poelvoorde et Alice Isaaz pour le film "Couleurs de l'incendie"

Un casting 5 étoiles !

Un film de Clovis Cornillac, avec Léa Drucker, Benoit Poelvoorde, Olivier Gourmet, Alice Isaaz qui est une adaptation d'un livre de Pierre Lemaitre.

«Couleurs de l'incendie» aborde des thèmes toujours d'actualité malgré l'époque du film (la fin des années 20) : les liens entre la politique et l'industrie, l'argent, l'humain négligé au profit de l'argent, la place des femmes...

L'histoire du film

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d'un geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l'adversité des hommes, à la corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe.

Le podcast France Bleu Azur, passez un quart d'heure avec Benoit Poelvoorde et Alice Isaaz :

