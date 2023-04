Le quart d'heure de célébrité : Charlie

Quel est le coin de paradis de Charlie Winston sur la Côte d'Azur ?

C'est pour sa famille que le chanteur anglais a choisi de s'installer sur la Côte d'Azur. Son frère, des amis habitent dans les Alpes-Maritimes et lui s'est installé à Villeneuve-Loubet. Il compose dans les Alpes-Maritimes et le clip de la chanson "Exile" tourné dans les Gorge du Verdon en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Charlie Winston - Exile

Un nouvel album "As I Am"

Un disque écrit et composé sur la Côte d'Azur puis enregistré dans le studio de Vianney. Le chanteur se livre sur sa nouvelle façon de voir la vie, et sa tournée qui va le conduire à L'espace Leo Ferré à Monaco ce jeudi 13 Avril, vendredi 14 avril au Mas des Escravatiers de Puget Sur Argens et en juillet 2023 au Broc.

Les vraies rencontres sont importantes pour les artistes. Les réseaux sociaux ne font pas tout, il faut que les chanteurs continuent d'aller à la rencontre du public. Dans ce podcast il confie à Adrien Mangano ce qu'il aime en France et les différences qu'il observe entre l'Angleterre et la France.

Ecoutez le podcast :

