Le quart d'heure de célébrité : Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere à Cannes

Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere avec Adrien Mangano de France Bleu Azur

Depuis 10 ans l'émission de TF1 est enregistrée à Cannes

Ninja Warrior vient d'être tourné à Cannes sur l'esplanade de la Pantiero pendant près de 3 semaines et sera diffusé cet été sur TF1. Des concurrents se mesurent à un parcours d'obstacles réputé infranchissable, devenant de plus en plus compliqué au fil de la compétition. Chaque émission met à l'honneur des candidats dont le parcours personnel est exceptionnel. Le tout face au port de Cannes.

Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere nous dévoilent toutes les nouveautés de cette 8 Eme saison sur France Bleu Azur.

Quelles sont les nouvelles règles du jeu ?

Quels sont les obstacles du parcours que les 250 candidats vont devoir affronter ?

A quoi ressemble la vie azuréenne des trois présentateurs pendant la période de tournage ?

Ecoutez le podcast :

