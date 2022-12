Le quart d'heure de célébrité : Pierre Arditti et Yvan Attal pour le film "Maestro(s)" en ce moment au cinéma

Le samedi et le dimanche à 9h15, passez un quart d'heure avec une célébrité dans l'actu qui se confie au micro France Bleu Azur d'Adrien Mangano. Deux grandes personnalités du cinéma français, Pierre Arditti et Yvan Attal jouent père et fils dans le dernier films de Bruno Chiche.