Le rappeur caennais Orelsan à l'affiche du prochain film Astérix

Par Toutatis ! Il y aura un Normand au casting du film "Astérix et Obélix : l'empire du milieu" : Orelsan, le rappeur originaire de Caen, interprétera le rôle d'un certain Titanix. Le tournage commence le 12 avril.

Gilles Lellouche, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Manu Payet, Pierre Richard... et Orelsan ! Le rappeur caennais fait partie du casting 5 étoiles de "Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu" de et avec Guillaume Canet, qui jouera lui-même Astérix. La distribution complète a été annoncée ce jeudi par le distributeur Pathé Films.

Un personnage baptisé Titanix

Comme tous les membres du casting, Orelsan a posté une simple photo pour annoncer son rôle sur les réseaux sociaux. On y lit "Titanix", le nom du personnage qui sera joué par l'artiste normand dans ce film dont le tournage commence le 12 avril.

L'image partagée par Orelsan sur son compte Instagram ce jeudi. - Capture d'écran

Le tournage devait se faire à l'origine en 2020 pour une sortie du film en 2021. Mais l'épidémie de coronavirus et les confinements en ont décidé autrement. On ne connait pas encore la date de sortie de ce nouvel opus des aventures d'Astérix et Obélix, inspirées des bande-dessinées d'Uderzo et Goscinny.

Orelsan rappelons-le connait bien le cinéma : il a co-réalisé et joué dans "Comment c'est loin" en 2015, un film autobiographique tourné à Caen avec son ami Gringe, lui aussi artiste.