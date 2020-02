Le rappeur Koba LaD, Stephan Eicher et The Divine Comedy complètent l'affiche d'Art Rock à Saint-Brieuc

Saint-Brieuc, France

Ses fans en rêvaient sur les réseaux sociaux. Oui (!), le jeune phénomène du rap français, Koba LaD, 19 ans, se produira sur la grande scène du festival Art Rock à Saint-Brieuc le vendredi 29 mai prochain. "Depuis 37 ans, on essaie de mélanger tous les publics, Koba LaD est attendu, forcément, c'est l'un des noms qui revient le plus sur Twitter quand on tape Art Rock, les gens l'attendent et nous aussi, on est donc très heureux de l'accueillir à Saint-Brieuc", se félicite Alice Boinet, programmatrice du festival.

L'idole des jeunes

Avec deux albums et une tournée, Koba LaD est devenu l'idole des jeunes en racontant ses histoire de gamins de cité. En septembre dernier à Rennes, l'annonce de sa venue pour l'inauguration d'un restaurant avait provoqué l'hystérie de ses jeunes fans.

Pour tous les goûts et près de la moitié de l'offre artistique est gratuite

Stephan Eicher, le groupe nord irlandais The Divine Comedy, Sébastien Tellier ou encore Kim Gordon, l'ancienne guitariste, bassiste et chanteuse de Sonic Youth seront également à l'affiche du festival dont les autres noms avaient déjà été dévoilés au mois de décembre et courant janvier.

Art Rock est un festival pluridisciplinaire mêlant la musique, la danse, les arts numérique, la gastronomie aussi avec le collectif Rock n' Toques. De nombreuses propositions artistiques gratuites dont trois spectacles de rue, seront proposées en ville. "On essaie de rendre le festival accessible au plus grand nombre avec 45 % d'offres artistiques gratuites", précise Carol Meyer, la directrice de l'événement.

Toute la programmation Art Rock à découvrir ici.