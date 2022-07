Le réalisateur Cyril Domanico consacre un documentaire au boxeur mayennais Jordy Weiss

C'est un film qui dure un peu plus d'une heure et qui est disponible en deux parties sur la plateforme de streaming vidéo BrutX. La première partie est sortie le 7 juillet et la seconde sera dévoilée le 14 juillet. Ce lundi 11 juillet, une projection était organisée à Paris, au cinéma L'Archipel en présence des différents protagonistes du documentaire.

Le Mayennais Jordy Weiss a été choisi par le réalisateur Cyril Domanico pour être l'un des trois héros du film. Le parcours, le palmarès et surtout la personnalité du boxeur du Stade Lavallois ont séduit l'ancien journaliste de Canal+.

Cyril Domanico : "Ce qui m'a marqué, c'est surtout l'authenticité et la simplicité de Jordy, parce que c'est quelqu'un qui possède un parcours très confirmé dans le milieu professionnel de la boxe et qui pourrait avoir changé un peu d'entourage ou d'ambition humaine. Mais non, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui est très, très attaché à son territoire, la Mayenne, et à son son milieu d'origine à savoir les gens du voyage. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué chez Jordy. C'est même pour ça qu'on est allé le suivre, parce qu'il correspondait à cet esprit là de quelqu'un d'authentique, de simple, de proche de ses racines et de très ancré dans son territoire. C'est vraiment quelque chose que je cherchais. On voulait, dans ce film, des gens qui soient attachés à leur territoire et à leurs origines gitanes."

France Bleu Mayenne : c'est effectivement un documentaire sur la boxe, mais aussi et surtout sur les gitans boxeurs. C'est l'angle de votre reportage ?

C. D : "Exactement. Le constat vient du fait que depuis que la boxe existe en France, il y a toujours eu des champions gitans ou des champions venus des communautés des gens du voyage. Et je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que c'était comme ça ? Et en fait, on voulait raconter dans ce film, cet héritage, cette filiation dans ces communautés là qui leur permet, de générations en générations, de garder ce rapport à la boxe, de garder ce rapport même à la bagarre à la base, et donc d'avoir ça dans les familles dès la naissance. Un peu comme cela s'est passé avec Jordy Weiss qui est quelqu'un qui vient d'une famille de boxeurs dont les grands-parents, dont les arrières grands-parents étaient déjà dans la boxe. Et du coup, c'est ça l'histoire de mon film. C'est pourquoi est-ce que dans ces communautés là, la boxe a une place particulière ? Et pourquoi est-ce que ça continue aujourd'hui ? Donc c'était raconter cette passion là et aussi la prendre pour prétexte, pour raconter aussi ce qu'est la vie des gens du voyage en France en 2022."

FBM : Jordy est habitué aux médias, mais vous êtes rentré dans l'intimité du boxeur. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés à entrer dans cette communauté ?

C. D : "Non, nous n'avons pas eu trop de difficultés à entrer dans la communauté de Jordy Weiss. C'est juste qu'il faut prendre le temps. En fait, l'avantage quand on fait du documentaire, c'est qu'on a le temps. Moi, ça m'a pris à peu près un mois de travailler avec Jordy, avec son entourage, par téléphone d'abord, ensuite, en venant les voir pour qu'ils aient confiance en nous. Forcément, on ne sait pas trop ce que veulent les journalistes quand on ne les connaît pas. Et les gens du voyage ont souvent été mal traités par les médias. Donc bien sûr qu'il y avait une petite appréhension mais Jordy a très vite compris notre projet. Et ensuite, ça s'est fait sur la confiance. On n'est pas venu tourner tout de suite. J'ai attendu près de deux mois avant de venir dans la communauté de Jordy. Je suis venu sans caméra aussi, un mois avant pour rencontrer le papa, pour rencontrer tout le monde. Et donc, du coup cela nous a permis ensuite d'enlever toutes les barrières et puis de rentrer réellement dans l'intimité de lui et de sa famille. C'est quelque chose qui prend du temps. Mais une fois qu'on a pris ce temps là, Jordy a tout de suite compris ce qu'on voulait faire et nous a ouvert les portes de son intimité. Donc c'était super."

Une partie du documentaire a été tournée autour de la passion de Jordy Weiss pour les chevaux. - D.R

FBM : Et dans ce documentaire, vous ne traitez pas que l'aspect boxe avec Jordy. Vous racontez aussi le personnage via son autre passion qu'est le cheval ?

C. D : "Oui, la deuxième passion de Jordy, ce sont les chevaux. Et là aussi, si je le traite comme ça avec cette double passion, c'est parce que c'est un héritage familial. Comme on le voit dans le documentaire, les chevaux, c'est quelque chose de très important chez les gens du voyage. C'est ce qui leur permettait de se déplacer il y a une cinquantaine d'années. Et Jordy, comme c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'héritage de sa famille, il a gardé cette double passion. Comme son père, il est fan de boxe, il est boxeur et comme son père, il monte à cheval. Lui, à la différence de son père, c'est qu'il a eu encore plus de chance et de moyens dans ces deux passions, pour monter en niveau. Il est un grand sportif, un grand boxeur et en même temps, il est un jockey qui monte et qui participe à des courses de niveau amateur. Il y a cette double passion et je ne voulais pas passer à côté parce que notre film raconte aussi la filiation, l'héritage de génération en génération chez les gens du voyage. Et la boxe, au même titre que le cheval, est quelque chose de très important dans la communauté, dans la famille de Jordy."

FBM : Jordy Weiss est-il, selon vous, un personnage attachant ?

C. D : "On s'attache très vite à Jordy Weiss parce qu'il est authentique. C'est quelqu'un, quand il vous regarde dans les yeux ou qui vous sourit, il ne triche pas. Comme lorsqu'il est sur le ring en fait. Ça, ce sont des personnes rares et intéressantes. Et c'est pour ça que lorsque je cherchais un boxeur professionnel confirmé pour mon documentaire, j'en ai fait quelques uns, mais Jordy, tout de suite, j'ai senti que ça serait plus simple. Parce qu'il est simple justement, et qu'avec lui, le rapport s'est créé facilement. On a eu une très bonne relation. Nous avons eu un rapport sans filtre qui nous a permis de travailler dans la confiance et qui nous offre aussi des séquences inédites qu'on n'avait jamais vues ailleurs."