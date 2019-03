Le retour au Pays Basque pour l'équipe du film d'Eric Laveine "Chamboultout"

Alexandra Lamy, José Garcia, Anne Marivin, Michaël Youn et leur réalisateur Eric Laveine de retour au Pays Basque pour y présenter en avant première le film "Chamboultout", un long-métrafe tourné en grande partie sur la Côte Basque.

Pays Basque, France

Le nouveau film d'Eric Laveine 'Chamboultout" est attendu dès le 3 avril en salle. Ce long-métrage tourné en grande partie au Pays Basque était présenté en avant première par l'équipe du film, ce jeudi 14 avril, lors de différentes séances à Saint Jean-de-Luz, Anglet et Tarnos. Le réalisateur Eric Laveine accompagné de ses acteurs Alexandra Lamy, José Garcia, Anne Marivin et Michaël Youn sont ainsi allés à la rencontre des spectateurs.

Le film "Chamboultout" d'Eric Laveine projeté en avant première au cinéma Le Sélect de Saint Jean de Luz © Radio France - FF

Après un tournage de 8 semaines entre Bordeaux et la Côte Basque, l'équipe du film était heureuse et fière de présenter ce long-métrage aux habitants du Pays Basque où se déroule une grande partie de l'histoire. Biarritz, Bidart, Saint Jean-de-Luz... sont les décors de ce feel-good movie.

L'histoire : Béatrice (Alexandra Lamy) célèbre avec les siens la sortie de son livre : elle y raconte l'accident de son mari qui a chamboulé toute leur vie. Il est aveugle, sans filtre, toujours aussi drôle et séduisant, Frédéric (José Garcia) est devenu un mari imprévisible. Mais ce livre, hymne-à-la-vie, va se transformer en un joyeux pugilat car si elle a changé les noms, chacun de ses amis cherche à retrouver son personnage. Le livre réveille des jalousies secrètes. Le groupe d'amis dont le couple Nadia (Anne Marivin) et Franck (Michaël Youn) et la famille tanguent. Mais il est des tempêtes salutaires.