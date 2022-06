Le retour en enfance d'Arsène Wenger au gala du Variétés club de France à Duppigheim

Arsène Wenger et l'équipe du Variétés club de France à Duppigheim.

Des stars du football se sont données rendez-vous sur la pelouse du stade Arsène Wenger de Duppigheim ce dimanche pour un match de gala. Dans cette équipe du Variétés club de France emmenée par le journaliste Jacques Vandroux se cotôyaient notamment Claude Puel (ex entraîneur de l'OL, de Lille ou de Nice), Antoine Kombouaré (ancien coach du Racing club de Strasbourg), Wilfrid Mbappé. Mais le clou du spectacle, acclamé par le public en tribune et au bord du terrain, c'était Arsène Wenger, l'ancien entraîneur d'Arsenal et enfant du pays.

Arsène Wenger s'est prêté à l'exercice des photos et des dédicaces avec les fans venus nombreux ce dimanche au stade de Duppigheim. © Radio France - François Chagnaud

La rencontre qui opposait ce régiment de stars à une sélection régionale composées des joueurs de l'USL Duppigheim et de l'AFLC Duttlenheim s'est soldé sur le score de 6-5 en faveur du Variétés club.Mais au delà de l'évènement sportif, sur la pelouse du stade qui porte son nom depuis 2016, Arsène Wenger a apprécié rejouer sur les terres de son enfance, porteuses de valeurs auxquelles il estime devoir sa carrière.