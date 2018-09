Tous les jours, France bleu Bourgogne vous propose une sélection d'articles, de messages ou de photos vues sur des sites internet et les réseaux sociaux, consacrés à la Côte-d'Or.

Côte-d'Or, France

Rouge comme du raisin

La photo du jour nous vient du la maison Roche de Bellene installé dans les très belles caves de l'ancien réfectoire de l'abbaye de Cîteaux, à Beaune qui produit environ 70 000 bouteilles en Côte de Beaune et Côte de Nuits. Vignes et vins sont travaillés selon les méthodes biologiques et vinifiés sans aucun adjuvant œnologique, sans chaptalisation ni acidification. Alors c'est vrai que pour les professionnels, cette photo n'a rien d'exceptionnelle, puisqu'il s'agit d'une séance de pigeage (enfoncer le chapeau de marc en surface dans la partie liquide du moût) mais pour le quidam, elle peut surprendre. C'est une version très vigneronne de la vinothérapie,

Si vous préférez le raisin sous sa forme tout juste fraichement cueilli, une autre photo est à découvrir sur le réseau Twitter. Elle a été postée par Virginie Poulleau, viticultrice dans le secteur de Volnay au 6eme jour des vendanges. On y découvre de jolies grappes avec ce commentaire "Un pur bonheur" !

Rouge comme le rond sur le drapeau du Japon

Le drapeau du Japon © Maxppp - Philippe Turpin

En tout cas, on vient de très loin pour admirer ce raisin bourguignon. France Bleu Bourgogne vous l'annonçait en fin de semaine dernière, notre vignoble de Côte-d'Or a reçu ce dimanche 9 septembre, la visite du fils de l'empereur du #Japon Naruhito actuellement en déplacement en France avant de prendre la succession de son père au printemps prochain. Il s'est arrêté au Château du Passe Temps au Domaine Fleurot Larose à Santenay. Une belle reconnaissance pour ce domaine.

Rouge comme le sang.

Un peu d'histoire. Le village de Bretigny n'a pas oublié que certains de ses habitants ont versé leur sang lors de la première guerre mondiale. La commune organise une fête ce dimanche 16 septembre à l'occasion de l'année de l'armistice de la Grande Guerre avec un repas à thème sur la place, un marché, des dentelières, une messe 1918, des jeux d'autrefois, une animation paysanne, etc... C'est de 10h à 20h au Centre du village. L'écho des communes vous détaille le programme.