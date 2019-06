Le Sarthois Pierre Danaë en finale de The Voice

Sablé-sur-Sarthe, France

Se retrouver en demi-finale, déjà, il trouvait déjà ça dingue... Et bien le Sarthois Pierre Danaë ira encore plus loin ! Dans son duel qui l'opposait à Léonard, l'autre poulain du coach Julien Clerc, le Sabolien de 23 ans remporte 55,7% des voix et se qualifie pour la finale. Il a notamment séduit le public avec une ballade au piano du groupe britannique Colplay, "The Scientist".

Pierre Danaë, qui avait refusé une première fois de participer à The Voice, est le premier Sarthois à atteindre la finale de l'émission dans laquelle s'était déjà distingué Yoann Launay. En raison d'un match de l'équipe de France samedi prochain, la finale de The Voice est exceptionnellement programmée ce jeudi 6 juin sur TF1.