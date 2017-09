Le siège historique du Parisien à Saint-Ouen déménage à Paris : 'les journalistes étaient devenus des amis"

Le siège du journal Le Parisien déménage ce lundi vers le 15e arrondissement de Paris après plus de trente ans de présence à Saint-Ouen.

Une page se tourne pour le premier journal d'Ile-de-France avec 230.000 par jour. "Le Parisien / Aujourd’hui en France" change son adresse historique de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis ce lundi pour s’installer dans le 15e arrondissement de Paris, quartier Grenelle avec Les Echos, l’autre titre du nouveau propriétaire LVMH.

J - 1 Déménagement ! @le_Parisien quitte son siège historique de St-Ouen... pour le cœur de Paris ! Avec @LesEchospic.twitter.com/5tfcxEOwqM — Nicolas Charbonneau (@NicoCharbonneau) September 14, 2017

Le bâtiment de l’avenue Michelet à Saint-Ouen est marqué par les années vieillissant et pas très accueillant mais ceux qui y travaillent disent qu'il a une âme. Il est le siège du journal depuis 1975 Le nom Le Parisien a été créé ici en 1986 comme Aujourd'hui en France en 1994 : "c’est ici que tout est né, dit Hélène, les larmes aux yeux, on change de lieu, c’est un nouvel essor mais franchement on y laisse beaucoup de chose ici" explique cette salariée du journal depuis 25 ans.

Du changement dans le quartier

Le départ des 600 personnes, dont 400 journalistes, va bouleverser le quartier qu'ils faisaient vivre. Ils fréquentaient les nombreux restaurants comme le Café de la gare, situé à deux pas du siège, qui propose, paraît-il, un excellent couscous. "Je suis très triste parce qu’ils étaient devenus des amis et n’étaient plus des clients" déclare Mous, le gérant, qui faisait son chiffre d’affaire grâce à la présence du journal.

"Comme ils déménagent, moi, je vais partir en retraite car ça représente un manque à gagner de 40%"

Les reporters faisaient aussi partie du quotidien de Nafa qui tient le bar tabac Le Boyard à quelques rues du journal : "tous les matins, ils s’arrêtaient pour acheter leurs cigarettes et leurs cafés et revenaient le soir. Saint-Ouen sans le Parisien, c’est comme Saint-Ouen sans les puces" dit-il en racontant aussi avoir souvent répondu aux questions des journalistes sur les différentes hausse du tabac.

Le Boyard continuera bien entendu à vendre Le Parisien. © Radio France - Edouard Marguier

Et puis d'un point de vue pratico-pratique, Saint Ouen manquera aux salariés du Parisien, en tout cas à ceux qui se sont installés dans le secteur : "'j’habitais à cinq minutes à pied du bureau…maintenant je vais devoir faire la ligne 13 du métro donc ça me fera une heure de trajet en plus" dit une jeune trentenaire pas très heureuse de voir Le Parisien s’installer à Paris.

Une rédaction vide...le déménagement du @le_Parisien, c'est maintenant! Rendez vous à Grenelle. pic.twitter.com/8LLgCGqgpl — Damien Licata Caruso (@DamienLicata) September 15, 2017

Pas de changement en revanche pour les onze journalistes de l'édition locale de Seine-Saint-Denis qui restent à Saint-Ouen mais qui ont dû quitter le siège bien-aimé pour des locaux plus petits à trois kilomètre de l'avenue Michelet. Leur nouveau bureau est situé boulevard Victor Hugo.