Le site d'info du Nord Franche-Comté My Aire Urbaine devient Le Trois

My Aire Urbaine devient Le Trois. Le site d'information qui couvre le Nord Franche-Comté se transforme et fait peau neuve avec un nouveau nom, une nouvelle plateforme. La nouvelle version du média sera lancée vendredi 15 mars 2019 à minuit.

Franche-Comté, France

Le site d'information du Nord Franche-Comté My Aire Urbaine se transforme et devient Le Trois. Le média change de nom et de plateforme. Le lancement de la nouvelle version est prévue ce vendredi 15 mars à minuit.

Lancé il y a deux ans, le site www.myaireurbaine.info n'a pas remporté le succès escompté, en partie en raison de son nom selon Thibault Quartier et Pierre Ratti fondateurs du média : " My Aire Urbaine était difficile à prononcer, donc à retenir (...) nous souhaitons aller aujourd'hui plus loin et proposer un nom qui fédère ces trois pôles de l'Aire urbaine et du nord Franche-Comté que sont Belfort, Montbéliard et Héricourt. Trois départements. Deux agglomérations. Six intercommunalités. Deux cent six communes. Et 317 528 habitants" expliquent-ils.

Dépasser les frontières administratives du Nord Franche-Comté

À ce changement de nom s'ajoute, un changement de charte graphique mais aussi de ligne éditoriale. L'ambition du Trois est de dépasser les frontières géographiques et administratives entre le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort, afin de couvrir l'ensemble de ce "bassin de vie" dans le Nord Franche-Comté selon les fondateurs. On y trouvera des articles aux sujets transversaux comme le transport, l'industrie ou encore la politique culturelle.

Le site sera financé via la publicité mais aussi grâce aux dons versés sur une cagnotte de financement participatif régulier lancée prochainement.

Après le lancement du site, la création d'une application est prévue dans les prochaines semaines.