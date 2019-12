Le souvenir de Noël de Jacques Glénat : "quand ma grand-mère m'a abonné au Journal de Mickey"

Chaque matin, France Bleu Isère donne la parole à une personnalité de notre département, qui nous partage son plus beau souvenir de Noël. Ce mardi, l'éditeur Jacques Glénat se souvient d'un cadeau inoubliable, et nous explique pourquoi offrir un livre est encore une bonne idée aujourd'hui.

Isère, France

Toute la semaine, France Bleu Isère s'intéresse aux souvenirs de Noël de plusieurs personnalités Iséroises. Leurs souvenirs marquants de cette fête si particulière. Ce mardi, le célèbre éditeur Jacques Glénat nous raconte son plus beau cadeau...littéraire évidemment !

Le livre, "le plus beau des cadeaux de Noël"

Laissez tomber les gadgets numériques hors de prix qui seront passés de mode dans quelques mois. "Offrir un livre c'est le plus beau des cadeaux parce qu'un livre on le garde, on le prête, on le lit, on le relit, on le collectionne. C'est un bel objet", raconte Jacques Glénat. Il confie en offrir encore, y compris à ses petits enfants. "Ça m'amuse beaucoup, à l'ère du numérique, de voir des petits d'un an qui s'assoient par terre avec un bouquin. Ils le tiennent à l'envers généralement et le feuillettent en regardant les images."