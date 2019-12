Le souvenir de Noël de Jean-Claude Gallotta : "Une comédie musicale américaine !"

Chaque matin, France Bleu Isère donne la parole à une personnalité de notre département, qui nous partage son plus beau souvenir de Noël. Ce mercredi, le célèbre chorégraphe nous raconte ce Noël où est née sa passion pour la danse.

Isère, France

"Ô miracle ! Une comédie musicale américaine !"

À 18 ans, Jean-Claude Gallotta ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie. Invité chez ses parents, il découvre avec surprise une télévision, achetée pour l'occasion. "On fait le réveillon, mes parents vont se coucher. Je l'éclaire et là ô, miracle ! Une comédie musicale américaine ! Brigadoon avec Cyd Charris et Gene Kelly." Il ne le sait pas encore mais ce moment propage en lui une passion pour la danse qui le conduira plus tard à devenir un chorégraphe mondialement reconnu.