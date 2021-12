Après quatre mois de mise à l'écart, le Stade Brestois et France Bleu Breizh Izel normalisent leurs relations. Après la publication d'une information jugée déplaisante, la radio de service public n'était plus invitée aux conférences de presse du club. Une réunion a permis de débloquer la situation.

France Bleu Breizh Izel est de nouveau la bienvenue au Stade Brestois et au Brest Bretagne Handball. Après quatre mois de mise à l'écart de notre radio de service public, à la suite de la publication d'une information jugée déplaisante par les frères Denis et Gérard Le Saint, co-propriétaires des deux clubs, les relations sont désormais apaisées et les choses reviennent à la normale.

Une rencontre a permis de débloquer la situation

Une rencontre entre les deux parties a permis de débloquer la situation. Ce rendez-vous, organisé en fin de semaine dernière, a notamment rassemblé Denis Le Saint, le président du Stade Brestois, et Gurvan Musset, le directeur de France Bleu Breizh Izel. "Il a été initié par des partenaires anciens du Stade Brestois, il a permis de s'expliquer" indique le directeur de la radio.

Impossible de transiger sur des valeurs aussi essentielles

Cet entretien a permis de rappeler que France Bleu Breizh Izel est là aussi bien quand le Stade Brestois enchaîne les victoires comme en ce moment, que quand le Brest Bretagne Handball est touché par un foyer de coronavirus à la suite d'une fête privée organisée pour célébrer une saison historique. "Lors de cette rencontre, j'ai une nouvelle fois dit que notre radio de service public ne peut pas tolérer de se faire dicter sa conduite et sa ligne éditoriale par un tiers" reprend Gurvan Musset, "même s'il s'agit d'un partenaire de longue date, dont on est très proche et très fier. Pour nous, il est impossible de transiger sur des valeurs aussi essentielles" que la liberté de la presse.

La radio peut de nouveau travailler normalement et librement

France Bleu Breizh Izel est donc de nouveau invitée aux conférences de presse organisées par les clubs. "Je me félicite que la raison l'ait emportée et que notre position soit comprise" continue le directeur de la radio, "il y avait peut-être eu un défaut de communication jusqu'à présent. On va considérer que, comme dans tous les vieux couples, il y a parfois des orages. Cette fois, ça y est, le ciel s'est dégagé et il est bleu".

Les retransmissions des matchs du Stade Brestois vont reprendre

En signe de protestation avant le début de la saison, la radio avait décidé de stopper les retransmissions des matchs du Stade Brestois. Puisque France Bleu Breizh Izel peut refaire son travail normalement et librement, ces retransmissions reprendront sous peu, notamment pour le 32e de finale de Coupe de France des Ty Zefs contre Dinan-Léhon.