Le stade sottevillais derrière Miss Normandie

Sans doute que les athlètes du stade sottevillais ne se seront jamais autant intéressés au concours de Miss France que cette année. Et pour cause, Miss Normandie qui participe ce samedi soir au concours est une de leur camarade.

"On s'est jamais autant intéressé à l'élection de Miss France" sourit Vincent Turpin, le directeur sportif du stade Sottevillais.

Lui-même confie avoir "pour la première fois voté à l'élection de Miss Normandie" et sans doute qu'il fera la même chose ce samedi soir pour l'élection de Miss France pour soutenir l'une de ses athlètes qui n'est autre que Yousra Askry, "sauteuse en hauteur de bon niveau" et surtout Miss Normandie !

Un engouement au sein du club

Le directeur sportif ne veut pas parler de fierté particulière mais il a tout de même remarqué un certain engouement au sein du club. "Engouement tout simple, à son image". Vincent Turpin décrit une jeune femme drôle, toujours souriante, avec un esprit collectif tout en étant une sportive aguerrie et impliquée. "_Pour nous c'est Yousra d'abord... et ensuite une Mis_s".

Mais il l'affirme, la jeune étudiante de 24 ans, en deuxième année de Master Staps, spécialité activités physiques adaptées et santé à Rouen, est une "athlète qui a une place importante au sein du club. On la remarque" pour ses qualités humaines et sportives avant tout.

Originaire de l'Eure, la jeune femme est arrivée à Rouen pour ses études. Aujourd'hui, elle rêve de prendre la suite d'Amandine Petit et du même coup de réaliser un doublé pour la Normandie.