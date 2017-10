Le téléfillm "Meutres à Sarlat" diffusé le 18 novembre sur France 3

Huit mois après le passage de l'équipe de tournage en Dordogne, le téléfilm "Meurtres à Sarlat" avec Cécile Bois et Thierry Godard sera diffusé le 18 novembre sur France 3.

On connait enfin la date de diffusion du téléfilm "Meurtres à Sarlat" tourné au mois de mars 2017 dans la capitale du Périgord Noir. Cette nouvelle histoire inédite de la série "Meurtres à..." sera diffusée le samedi 18 novembre à 20h55 sur France 3. Un duo d'enquêteurs formé par Cécile Bois et Thierry Godard va se lancer à la recherche de l'assassin du fils du plus grand producteur de confit de la région.

L'équipe de tournage de ce téléfim avait passé plusieurs semaines en Dordogne au printemps dernier. Des scènes ont été tournées à Sarlat évidemment mais aussi au château de Commarque et dans la zone d'activités du Vialard.