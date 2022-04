Le téléfilm "Meurtres à Nancy" en cours de tournage dans la cité ducale pour France 3

Une équipe de tournage à Nancy depuis le début de la semaine et jusqu'à la mi-mai. Un tournage d'importance puisqu'il s'agit d'un nouveau téléfilm de la collection de France 3 "Meurtres à ". Cette fois, ce sera "Meurtres à Nancy" avec Cristiana Reali et Fabrice Deville. La collection réunit sur France 3 quatre à six millions de téléspectateurs avec comme principe, la réalisation de téléfilms policiers situés dans une région reconnaissable et mise en valeur.

Une carte postale mais pas seulement

Une collection qui doit mettre en lumière les villes choisies comme l'explique Antonin Ehrenberg, producteur de la société Patafilms : "il faut que ce soit une carte postale, c'est beau, sympa. On a envie d'en envoyer à ses amies et aux gens qu'on aime. Il faut montrer une carte postale de la ville avec des plans en drone, les lieux emblématiques. C'est important de mettre en valeur le territoire". Une démarche soutenue financièrement par la région Grand Est et la Métropole du Grand Nancy. Pas question de se cantonner aux plans faciles malgré tout pour Sylvie Aime, la réalisatrice : "ce que j'essaie de trouver de plus en plus, c'est l'ADN de l'endroit. Dans cette intrigue policière, on parle de Nicolas Rémy, un magistrat du XVIe siècle qui sous prétexte de sorcellerie a assassiné des centaines de personnes. Ca m'a permis de chercher dans Nancy tout ce qui pouvait me permettre de rentrer dans un univers à la Harry Potter [...]L'art nouveau a ce coté très féérique".

"Meurtres à Nancy" est en cours de tournage fin avril et debut mai 2022 pour France 3 © Radio France - Cédric Lieto

Les figurants sont de la région tout comme une partie des techniciens. La collection réalise régulièrement les meilleures audiences de la chaîne. Un succès qui s'explique pour Cristiana Reali, l'un des premiers rôles du téléfilm : "il n'y a pas de parisianisme. On se sert beaucoup des belles villes pour tourner des films en général sans vraiment les citer. Cette collection permet d'avoir une intrigue policière avec un peu d'histoire de la région et en même temps, on est dans le meilleur décor pour raconter cette histoire".

"Meurtres à Nancy" n'a pas encore de date de diffusion. Ce ne sera pas avant 2023.