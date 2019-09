Le temps est assassin, les épisodes 3 et 4 diffusés sur TF1 jeudi 5 septembre

Episode 3 à 21h05

L’explosion du chantier de l’hôtel en 1994 est bien criminelle. Basile, l’associé de Paul, est persuadé que Cassanu est derrière tout cela, comme Palma qui a peur des représailles envers sa famille. Salomé laisse encore des messages mystérieux sur le répondeur de Paul. En 2019, Clotilde décide d’enquêter sur Pierre-Ange Rossi, l’ancien avocat de son père. Stéphane Garcia, le fils de César, lui annonce que la mort de César est un meurtre maquillé en suicide. Clotilde demande une analyse graphologique de la lettre et découvre que Cassanu était, en 1994, prêt à tout pour sauver son île, quitte à sacrifier son propre fils.

Episode 4 à 22h05

En 1994, Palma découvre des poupées de cire devant sa porte à l’effigie de sa famille. Elle se sent de plus en plus en danger. Cassanu est libéré et propose un marché à Basile : renoncer à la construction de l’hôtel contre la promesse de faire revenir Paul sur l’île et auprès de Salomé. Paul découvre sur le pas de sa porte une photo de lui avec un petit garçon dans les bras et cache cette image. Palma se rapproche de plus en plus de Natale. En 2019, la fille de Clotilde, Valentine, tombe dans la mer en faisant de l’escalade. Son harnais a été sectionné. Orsu, cet homme étrange qui traîne toujours autour d’elle, se jette à son secours.