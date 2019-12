Le Top 2019 des émissions de France Bleu Gascogne

Département Landes, France

2019, une année de radio ensemble dans les Landes mais aussi une année à vous proposer la réécoute de nos émissions sur notre site internet francebleu.fr/gascogne. Des reportages en immersion, des personnalités hors du commun, des conseils pratiques de nos invités... France Bleu Gascogne a compilé les 5 articles les plus consultés ou les plus commentés sur les réseaux sociaux.

Avant de vivre intensément l’année 2020, voici un dernier coup de projecteur sur l’année 2019 !

Marine, modèle pour des photographes, se confie dans "Bravo les femmes"

Elles sont landaises et elles sont formidables. Dans "Bravo les Femmes" à 16h05 Nathalie Benoy donne la parole à toutes celles qui ont un parcours hors du commun, un métier épanouissant, des activités sportives, une famille extraordinaire, une vie associative intense.

En novembre, c'est Marine Cochet qui se confiait au micro de France Bleu Gascogne. Après une enfance difficile, Marie est désormais modèle pour des photographes. Elle a participé au concours Ink Girl France dont elle est première dauphine de Miss Aquitaine.

Marine Cochet invitée de "Bravo les femmes" - Lemake Studio

Du shampoing dans "Landes au Cœur"

Dans Landes au coeur, à 8h15 et 16h50, Tomasz Ryba et Laurent Hervé mettent en lumière des chefs d’entreprises, de producteurs, des responsables d’associations... Du lundi au vendredi ils leurs donnent la parole pour valoriser leur parcours et leur activité.

Le 17 octobre c'est un shampoing solide landais pour réduire les emballages plastiques qui est le sujet du reportage du jour avec ses deux créateurs : Stéphane Paillaugue (coiffeur à Mont de Marsan)et Aline Guerle (savonnière d’Ygos).

Stéphane Paillaugue et Aline Guerle avec leur shampoing solide © Radio France - Tomasz Ryba

à réécouter Un shampoing solide landais pour réduire les emballages plastiques

Une éleveuse de brebis à l'honneur

Tous les jours à 10h, en compagnie de Marie-Cécile Gardey, partez à la découverte des bons produits et des meilleures astuces des chefs et producteurs du département des Landes dans "La vie en bleu, on cuisine ensemble".

Mi-septembre, à la veille de la Journée Elevage et Terroir à Mont de Marsan, c'est Sarah Sous, éleveuse de brebis installée à Saint-Yaguen, qui était à l'honneur. Égérie du cinquantième concours départemental d'élevage des Landes cette éleveuse passionnée et motivée du pays tarusate est venue présenter ses produits en direct.

Sarah Sous éleveuse de brebis à Saint-Yaguen. A 23 ans elle est l'égérie de la journée Elevage et Terroir de Mont de Marsan le 14 septembre © Radio France - MCG

à réécouter Sarah Sous, éleveuse de brebis et star de la Journée Elevage et Terroir à Mont de Marsan le 14 septembre

Laure et Julie au départ du Raid Amazones

Du lundi au vendredi à 12h05, Carl Da Silva donne la parole aux Landais qui ont un parcours ou un projet original dans "le témoin du jour". Début octobre, il recevait Laure et Julie, deux landaises qui s’apprêtaient à prendre le départ de la 20ème édition du Raid Amazones au Vietnam. Plus qu'un raid multisports, une aventure humaine pour ces 2 amies.

Julie (à gauche) et Laure (à droite), participantes au Raid Amazones 2019 - Hontza Team

à réécouter Laure et Julie, deux landaises au départ du Raid Amazones

Les taureaux de la ganaderia de Malabat

100% nature & littoral, une chronique réalisée dans les Landes par Clément Guerre où l'on parle environnement et histoire des territoires. En mars 2019 notre reporter s'est rendu à la ganaderia de Malabat pour réaliser un reportage sur les taureaux et les vaches destinés aux arènes, pour les corridas et la course landaise. Il y a rencontré Pascal Fasolo, éleveur installé depuis 25 ans à Brocas-les-Forges.

Ancien écarteur, Pascal Fasolo est passionné par les taureaux, il fait d'ailleurs visiter sa ganaderia sur rendez-vous. © Radio France - Clément Guerre

3 infos insolites

Pour terminer cette sélection des reportages qui ont fait "le buzz" cette année 2019 dans les Landes et sur France Bleu Gascogne, 3 infos insolites :