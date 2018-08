Un agriculteur de l'Indre-et-Loire participe à l'émission l'Amour est dans le pré, sur M6. Patrice, 50 ans, ouvre le courrier des intéressées ce lundi soir. Timide et très sensible, il est décrit comme le coup de cœur de cette aventure.

Villaines-les-Rochers, France

Un agriculteur de l'Indre-et-Loire participe à l'émission l'Amour est dans le pré, sur M6. Patrice a 50 ans et est osiériculteur-vannier, c'est-à-dire qu'il fabrique des paniers en osier, à Villaines-les-Rochers. Timide et très sensible, il est décrit comme le coup de coeur des équipes. Le dernier épisode était son portrait où il s'est confié à Karine Le Marchand. Ce lundi soir, c'est l'étape du courrier. Patrice ouvrira les lettres de femmes qui souhaitent le rencontrer. Il confie que cette aventure lui a changé la vie.

C'est une amie qui a décidé d'inscrire Patrice à l'émission. L'homme au grand cœur ne l'aurait jamais fait, souffrant d'un gros manque de confiance en lui.

J'étais très timide. J'ai rencontré quelques personnes avec qui ça n'a rien fonctionné. Je suis célibataire sans enfants. A partir du moment où j'étais inscrit, c'est coup de pied aux fesses qu'on reçoit."

Patrice a avoué dans le premier épisode à Karine Le Marchand s'être fait harcelé lorsqu'il était au collège. Se retrouver face à lui-même et se confier de telle sorte a été l'étape "la plus dure. On est pris à vif. Karine est bien gentille, mais elle creuse. Ça a été l'étape la plus dure pour moi. _Et ce qui est dur, c'est de se mettre à nu_. Ce sont des choses que j'ai réussi à dire, mais je n'aurais jamais pu les dire autrement."

Gagner de la confiance en soi

_"Cette aventure m'a aidé à gagner de la confiance en moi"_, confie-t-il. "Je n'aimais pas me voir sur des photos, et devant la caméra je me suis dit ça ne le fera pas, c'est pas possible. Et puis après on finit par s'y habituer. Je ne regrette pas, c'est vraiment une belle aventure."

Avec plus de confiance en lui, Patrice ressort épanoui de cette aventure.

C'est vraiment une belle aventure, c'est plein d'émotion, de choses nouvelles. Ça fait rêver, le but étant quand même de trouver l'âme sœur. Quand on l'a vécu c'est chouette. Ça change la vie."

Patrice ne veut pas dévoiler la fin, mais on sait qu'elle est très heureuse...

Lundi 3 septembre, l'osiériculteur rencontrera les femmes dont les lettres lui ont plu.