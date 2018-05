Le tournage de la prochaine saison de Koh-Lanta, l'émission d'aventures diffusée sur TF1, a été interrompu puis annulé par la société de production Adventure Line, a annoncé TF1 dans la nuit de jeudi à vendredi. La société de productions met en cause "un événement survenu entre deux participants de la prochaine saison", lors du tournage dans le Pacifique, indique un communiqué publié par TF1 sur son compte Twitter vendredi.

Un événement survenu en pleine nuit

"Cet événement extérieur au jeu est survenu entre deux concurrents au cours de la nuit du 4e au 5e jours de tournage de la nouvelle édition" précise Adventure Line Productions sur son site internet. "Les conditions nécessaires à son bon déroulement n'étant plus réunies, TF1 prend acte de cette décision qu'elle estime prudente, responsable et conforme aux valeurs de Koh-Lanta" ajoute la chaîne.

"Il appartient aux deux participants de décider s'ils souhaitent communiquer" - La société Adventure Line

Contactée par franceinfo, la société de production a refusé de préciser la nature de cet "événement", mais ce qui s'est passé est, selon elle, "déconnecté du programme et de ses épreuves". "Ni la production, ni le diffuseur n'ont à rendre cet événement public, ni à le commenter. Il appartient aux deux participants de décider s'ils souhaitent communiquer et sous quelle forme", a ajouté une porte-parole d'Adventure Line Productions.

"C'est une annulation. Le tournage avait débuté et il a été arrêté", a-t-elle encore précisé. Il était "impossible de poursuivre cette nouvelle édition dans des conditions suffisamment sereines". "TF1 et ALP sont attachés à préserver les valeurs qui font de Koh-Lanta un grand jeu d'aventure familial", conclut Adventure Line Productions.

La diffusion de Koh-Lanta, le combat des héros en cours

L'annonce intervient alors même que TF1 diffuse depuis mars "Koh-Lanta Le combat des héros", une édition spéciale du jeu d'aventure présenté par Denis Brongniart, qui met en scène d'anciens participants. Ce n'est pas la première fois que le tournage de l'émission s'arrête brutalement. En mars 2013, un candidat, âgé de 25 ans, était mort d'un arrêt cardiaque pendant la première journée de tournage au Cambodge. Le tournage avait aussitôt été arrêté par TF1 et ALP. Une semaine plus tard, le médecin chargé de veiller sur les participants, s'était suicidé, estimant avoir été injustement mis en cause et "sali" par les médias. L'autopsie du candidat avait par la suite révélé une maladie cardiaque non décelée.