Hérault, France

France 2 annonce le début ce mardi du tournage de son nouveau feuilleton quotidien dans les 16 000 m2 de studios installés à Vendargues mais également sur des sites extérieurs (La Grande Motte, Palavas-les-Flots, la Camargue et les étangs).

Mélanie Maudran comme héroine

La chaîne dévoile enfin le casting. Elle a choisi Mélanie Maudran comme héroïne du feuilleton. L’actrice de 38 ans, révélée dans la saga Cap des Pins incarnera Claire qui revient à Montpellier après dix sept ans d’absence, afin de faire découvrir à Théo, son fils adolescent, sa ville natale. Quelques heures plus tard, elle est en garde à vue, accusée du meurtre d’un ami d’enfance. Pour se disculper, Claire n’aura d’autre choix que de percer tous les secrets du passé, notamment celui de la mort de sa sœur Angèle…

Tout en se confrontant à Manu, chargé d’enquêter sur le meurtre dont elle est accusée, elle retrouvera également Julien, sa passion de jeunesse, qui a entre-temps fondé une famille. Assumera-t-elle les sentiments qu’elle ressent tour à tour pour les deux hommes ?

Valérie Kaprisky, Chrystelle Labaude et Fred Bianconi également au casting

Aux côtés de Mélanie Maudran, c’est un très beau casting féminin que France 2 a réuni : elle donnera la réplique à Chrystelle Labaude la légiste de Section de recherches jusqu'en 2016, Valérie Kaprisky, l’inoubliable Chris de L’Année des méduses, tout comme Gabrielle Lazure (Le Bureau des légendes, la saison 3 de Versailles), Fred Bianconi, qui incarne depuis 2005 Tintin, alias, Luc Fromentin dans Engrenages et Manuel Blanc (récemment vu dans le Châlet).

La chaîne précise que "ce feuilleton racontera à travers _une trentaine de personnages_, une France actuelle, multiple, diverse et innovante. Un miroir moderne de la société d’aujourd’hui, dynamique et aspirationnelle, portée par des hommes et des femmes, des héros habités par des destins contemporains de la vie quotidienne."

Cinq épisodes vont être tournés chaque semaine pour une diffusion à partir de la rentrée de septembre. Le feuilleton de France 2 sera installé dans la case dite de l'after-school, actuellement occupée par le jeu "Tout le monde a son mot à dire".

à lire La nouvelle série de France 2 à Montpellier recrute des figurants, adultes et enfants