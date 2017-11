Le Tours FC dans les abîmes de la Ligue 2 après une nouvelle défaite

Le Tours FC est en train de vivre une saison cauchemardesque en Ligue 2. Tours a été étrillé 4-0 ce mardi soir par Rouen-Quevilly, l'avant-dernier du championnat. Tours compte désormais 12 points de retard sur le premier non-relégable.

Il y avait la Bérézina, il y avait Waterloo, il y aura désormais la défaite du Tours FC à Rouen-Quevilly en Ligue 2. Les footballeurs de Tours, lanterne rouge du championnat, ont été dominé 4-0 chez l'avant-dernier (Rogie 9ème minute, Duhamel 50ème et 88ème, Gapka 67ème), lors de la 17ème journée de Ligue 2. Tours reste dernier au classement, à désormais 12 points du premier non-relégable.

C'était un match horrible. George Costa, l'entraîneur du TFC

"Il faut persévérer. Si on fait des efforts et qu'on continue à se battre pour l'équipe et pour nos partenaires, ça va bien finir par tourner" avait dit dans l'avant-match l'entraîneur du Tours FC. George Costa est ressorti ce mardi soir avec une nouvelle défaite au compteur et un sentiment d'échec profond. "On doit changer des choses, en décembre. On ne peut pas continuer comme ça" a-t-il conclu dans l'après-match.

5 points, une seule victoire en 17 matches, 9 buts marqués, 35 buts encaissés

Le prochain match du TFC en championnat se déroulera le vendredi 8 décembre à domicile face à l'AS Nancy-Lorraine. D'ici là, les footballeurs tourangeaux joueront le 8ème tour de la Coupe de France, ce samedi à à 18h à Limoges.