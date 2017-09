Le Tours FC en quête de confirmation après son nul à Auxerre

Le Tours FC dispute son deuxième match de suite en Ligue 2 à l'extérieur ce vendredi soir. Après Auxerre vendredi dernier, Tours se déplace au Paris FC, club qui vit un excellent début de saison après avoir frôlé la relégation.

A l'origine, le Tours aurait dû jouer ce 15 septembre, en Corse, à Bastia face au Sporting. Mais l'histoire s'est enrayée pour le club corse, contraint de déposer le bilan et permettre ainsi au Paris FC, relégué sportivement la saison dernière, de se maintenir in-extremis en Ligue 2.

Il faut gagner. Gilbert Zoonekynd, l'entraîneur du Tours FC

Tours joue donc ce vendredi soir au Paris FC, contre un entraîneur qui a dirigé l'équipe tourangelle pendant huit mois la saison dernière, avant d'être limogé en février pour cause de mauvais résultats. Fabien Mercadal réussit son début de saison avec son équipe, le Paris FC, avec trois victoires, un nul et deux défaites en six journées. Le Paris FC est 11ème de la Ligue 2 avec déjà 10 points, de quoi aborder cette 7ème journée en pleine sérénité (d'autant que le PFC a remporté ses deux derniers matches de championnat).

Soulagement au TFC après le nul à Auxerre

Pour le Tours FC, l'heure est à la confirmation, après un premier point remporté en championnat la semaine dernière, grâce à un nul ramené de Auxerre. Le soulagement est toutefois relatif. Le TFC n'a pas encore décollé au classement. "Le début de saison nous a créé une nécessité impérieuse de rattraper notre retard" explique l'entraîneur tourangeau Gilbert Zoonekynd. "Il va falloir gagner des matches à l'extérieur aussi".

Paris-FC - Tours FC, coup d'envoi à 20h ce soir. Parmi les autres matches de la 7ème journée de Ligue 2, Orléans reçoit Niort, Châteauroux va jouer à Bourg-en-Bresse. Le leader Lorient accueille l'AC Ajaccio.