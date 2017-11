Le Tours FC rêve de Neymar au Stade de la Vallée du Cher

Le Tours FC et ses supporteurs vont suivre avec attention le tirage au sort des 8èmes de finales de la coupe de la Ligue de football à Bordeaux (tirage à 12h15). Tours est le dernier club de Ligue 2 encore en lice. Les clubs engagés en coupe d'Europe font leur entrée dans la compétition.

Le tirage au sort des 8ème de finales de la coupe de la Ligue est effectué à Bordeaux ce mercredi, à partir de 12h15. Tours est le dernier club de Ligue 2 encore en lice. Autant dire que Tours retrouvera automatiquement un club de Ligue 1, et peut-être s'offrir un match de rêve parce que les clubs engagés en coupe d'Europe font leur entrée dans la compétition : le PSG, Marseille, Lyon, Monaco, Nice et Bordeaux. On peut rêver voir Neymar au stade de la Vallée du Cher. Autant dire que si Tours tombe sur Amiens, Caen ou Metz, il y aura un peu de déception, au moins chez les supporteurs. Le match se jouera le 13 décembre.

526.000€ déjà dans les poches du Tours FC

Tours peut-il atteindre les 1/4 de finales? Oui si on se réfère au dernier match de la compétition, remporté contre le FC Nantes au stade de la Vallée du Cher 3 buts à 1 par le TFC. Un 1/4 de finale, ce serait une première pour l'équipe tourangelle, après avoir atteint les 8ème de finales en 2014 (défaite à Lyon 2-1) et 2016 (défaite à Troyes 3-2).

Jamais le Tours FC n'a dépassé les 8èmes de finales de la coupe de la Ligue

Mais déjà, les dirigeants du Tours FC peuvent saluer la performance des joueurs, avec un sacré coup de pouce au budget du club. Tours sait déjà, grâce à sa participation aux 8ème de finales, qu'il va toucher 526.000€, pas mal pour un budget à 10 millions d'euros (et 890.000€ de dettes). En cas de qualification pour les 1/4 de finales, la prime versée par le LFP (Ligue de Football Professionnelle) atteindrait même 765.000€ euros.