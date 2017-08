LE VIDÉOZAP - Une baleine sociable, une passe ratée et un conducteur maladroit

Chaque semaine, la rédaction de Francebleu.fr vous propose cinq vidéos drôles ou surprenantes avant le week-end. Ce vendredi, une baleine qui rend visite à des baigneurs en toute discrétion, un conducteur plus que maladroit et une passe qui fait le malheur des uns et le bonheur des autres.

1 | Ni vu, ni connu

A Laguna Beach en Californie, une baleine grise est venue nager à seulement quelques mètres des baigneurs sans que ces derniers ne semblent la remarquer. Elle a finalement fait demi-tour avant de repartir vers le large.

2 | Un conducteur très maladroit

Au Brésil, un octogénaire a voulu se garer dans un parking mais a eu quelques difficultés avec la boite automatique de son véhicule. Il a perdu le contrôle et a endommagé quatre voitures, causant également d’importants dégâts dans le parking.

3 | C'est ce qui s'appelle ne pas avoir froid aux yeux

A défaut de se mettre à l'abri, un homme a filmé des images impressionnantes d'une tornade juste au dessus de sa tête.

4 | Tel le phœnix qui renaît de ses cendres

En Arabie saoudite, un homme a sauvé un oiseau qui semblait bien mal en point à cause de la chaleur. Le volatile presque à l'agonie a miraculeusement repris du poil de la bête lorsque l'homme lui a versé de l'eau à plusieurs reprises sur le corps.

5 | Le malheur des uns fait le bonheur des autres

Le Levadia Tallinn a ouvert le score lors d'un 16e de finale de Coupe d’Estonie face à Paide Linnameeskond après à peine 15 secondes de jeu, et ce, sans qu'aucun de ses joueurs n'ait pu toucher le ballon. Un passe qui a sans doute fait le bonheur du club Paide Linnameeskond.