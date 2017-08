LE VIDÉOZAP - Coup de coeur, bowling et kangourou

Chaque semaine, la rédaction de Francebleu.fr vous propose cinq vidéos drôles ou surprenantes avant le week-end. Ce vendredi, un émouvant court-métrage, une chanson interprétée par des seniors américaines, un pompier en rodéo, un parachutiste qui garde son sang-froid et un sauvetage de kangourou.

1 | Elles chantent Beyoncé pour sauver leur club de bowling

La soixantaine passée, elles n'ont pas hésité à pousser la chansonnette : ces trois mamies, membres d'un club de bowling sur gazon australien, ont décidé de parodier la chanson de Beyoncé "Single Ladies" pour tenter de sauver leur club, menacé de fermeture par les autorités de Melbourne. Renommée "All the bowling ladies", la chanson a eu un succès certain en Australie !

2 | "In a heartbeat", le court-métrage qui fait battre les coeurs

En quelques jours à peine, ce court-métrage multi-primé dans de nombreux festivals a été vu près de 14 millions de fois sur YouTube. Il raconte, avec poésie et émotion, le coup de cœur d'un jeune garçon pour l'un de ses camarades de classe, un coup de cœur qu'il tente de cacher par peur du regard de ses camarades de classe.

3 | Nez à nez avec des ours

Imaginez : vous vous promenez dans la forêt, quand vous tombez... nez à nez avec une famille d'ours, en train elle aussi de faire une balade. La personne qui a tourné cette vidéo aurait pu fuir en courant... mais a préféré reculer, doucement, ce qui lui a permis d'observer les animaux sauvages un bon moment !

4 | Rodéo sur une lance

Apparemment la sécheresse ne touche pas tout le monde de la même manière. Aux Etats-Unis, où le rodéo est une tradition nationale, des pompiers se sont amusés à jouer au rodéo... avec une lance à incendie. Si le défi physique est impressionnant (le jet d'eau est à haute pression), cette immense consommation d'eau laisse dubitatif.

5 | Sauvetage de kangourou

Encore une vidéo qui nous vient d'Australie : cet homme qui travaillait dans un champ a entendu des cris venir d'une petite tranchée d'irrigation. C'est un kangourou qui s'y était retrouvé coincé. L'opération de sauvetage a pris plusieurs minutes, mais l'animal s'en est sorti sain et sauf, avant de repartir en bondissant.