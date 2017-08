LE VIDÉOZAP | Un élan blanc, les Américains cherchent la Corée du Nord, tournée de "check" pour son baptême de l'air

C’est vendredi et francebleu.fr vous propose cinq vidéos drôles ou émouvantes pour terminer la semaine avec le sourire. Au programme, un majestueux élan blanc, l'embarras de certains Américains face à la géographie, ou encore ce petit garçon qui se détend lors de son premier vol en "checkant".

1 | Pour son baptême de l'air il "checke" tous les passagers de son vol

Aux États-Unis le mois dernier, un garçon de deux ans a pris l'avion pour la première fois de sa vie. Heureux mais aussi un peu stressé, il a trouvé une façon originale de se détendre et se sentir à l'aise : faire un "check" à tous les autres passagers du vol. La scène a été filmée par sa mère et partagée sur Instagram, et depuis elle est visionnée dans le monde entier.

2 | Un élan blanc, rarissime, filmé en Suède

Une véritable apparition : c'est comme cela que ce politicien suédois a vécu sa rencontre le 10 août dernier avec un élan blanc, venu traverser une rivière. Ils ne sont plus qu'une centaine à vivre dans ce pays, et tiennent leur couleur d'une mutation génétique. L'auteur de la vidéo cherchait à en voir un depuis trois ans.

3 | Mais où est la Corée du Nord ?

Alors que les relations entre les États-Unis et la Corée du Nord sont très tendues, et que Donald Trump a promis de déclencher "le feu et la colère" en cas de nouvelles menaces de Pyong-Yang d'utiliser l'arme nucléaire, le célèbre présentateur américain Jimmy Kimmel a réalisé pour son show le jeu certes un peu facile mais toujours efficace du : "Mais au fait, où se trouve ce pays sur une carte du monde ?"

4 | Un chien refuse de quitter le parc

Quitter le parc ? Sûrement pas ! Le message de ce chien à son maître est assez clair. Les images ont été capturées la semaine dernière en Australie par des spectateurs de la scène, amusés.

5 | Entre équitation et cyclisme, pourquoi choisir ?

Le 3 août lors de la 6ème étape du Tour de Pologne cycliste, un poney Shetland a rejoint la course. Il a accompagné les coureurs sur une centaine de mètres, sans démériter.