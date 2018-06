Monpazier, France

Le village de Monpazier en Dordogne sera-t-il élu "village préféré des Français ?". Vous le saurez en regardant l'émission de France 2 ce mardi à 20h50. Les téléspectateurs sont appelés à voter pour l'un des quatorze villages sélectionnés. La bastide de Monpazier en Périgord pourpre représente toute la Nouvelle Aquitaine pour la 7ème édition de l'émission présentée par Stéphane Bern.

300 000 touristes pour 500 habitants

L'année dernière, un autre village périgourdin, La Roque-Gageac, s'était classé troisième. Monpazier est une bastide du 13ème siècle située au Sud-Ouest de Bergerac. Chaque année, plus de 300 000 touristes visitent ce charmant village de 500 habitants très typique de l'architecture du Sud-Ouest avec ses maisons de pierres et sa place carrée entourée d'arches. L'architecte Le Corbusier estimait que c'était la plus belle bastide parmi les 300 que compte le Sud-Ouest. Le village est d'ailleurs très apprécié des touristes étrangers et notamment des Britanniques.