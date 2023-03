Le Week-end des Restos les 3, 4 et 5 mars

Les Restos du Cœur vous donnent rendez-vous du 3 au 5 mars pour leur grand week-end solidaire. Chacun d'entre vous pourra soutenir l'association à sa manière et en fonction de ses moyens.

Le Week-end Restos

Au mois de janvier la troupe des Enfoirés, plus d'une quarantaine d'artistes et de personnalités, s'est retrouvée à Lyon pour enregistrer "2023 Enfoirés un jour, toujours"

à retrouver ce vendredi 3 mars

dès 19h dans Décibels avec Emilie Mazoyer et son invité Christophe Willem

à 20h dans une émission spéciale proposée par Eric Bastien avec les reportages de Laurent Petitguillaume dans les coulisses du spectacle à Lyon

à 21h10 sur TF1 et en simultané sur France Bleu avec la diffusion du spectacle

La Collecte des Restos

Dès ce vendredi et tout au long du week-end, les bénévoles des Restos sont présents dans de nombreux magasins partout en France pour récolter des denrées alimentaires non périssables et des produits d’hygiène. L’année dernière, les bénévoles des Restos ont distribué 142 millions de repas et ont accueilli et accompagné 1,1 million de personnes dont la moitié a moins de 25 ans. Et depuis octobre 2022 les Restos constatent une hausse de 18% des personnes accueillies.

L'objectif cette année est d'atteindre voire dépasser les 9.000 tonnes.

La Boutique Enfoirés : au profit des missions Restos du Cœur

Dès le 4 mars, le double CD et le DVD « Enfoirés un jour, toujours » avec l’intégralité du spectacle et de nombreux bonus seront mis en vente au profit des Restos du Cœur. Ils sont disponibles en pré-commande dès maintenant.

Vous pouvez aussi retrouver la boutique éphémère des Enfoirés en ligne. Tous les profits de ces ventes seront intégralement reversés aux Restos du Cœur.

Chaque vente permet aux Restos du Cœur de distribuer dix-sept repas. Plus que jamais, ils comptent sur vous !